Großes Comeback in der Formel 1?

Neue Spekulationen rund um die neue Formel 1.

Laut motorsport-total.com strebt der Reifenhersteller Bridgestone eine Rückkehr von 2025 bis 2027 in die Formel 1 an. Es gibt also Hinweise darauf, dass Pirelli bald wieder einen neuen Konkurrenten hat.

Zu Beginn des Jahres startete die Ausschreibung der FIA für den offiziellen Formel-1-Liefervertrag von 2025 bis 2027. Am 15. Mai endete der Bewerbungszeitraum. Die neuen Hersteller werden dann von der FIA am 16. Juni bekanntgegeben.

Formel 1? Bislang keine Bestätigung der Rückkehr von Bridgestone

Zuletzt war Bridgestone von 1997 bis 2010 ein Teil der Königsklasse des Motorsports - in den letzten Jahren sogar konkurrenzlos, nachdem Michelin 2006 ausgestiegen war. Seitdem war das japanische Unternehmen weiterhin in anderen internationalen Rennserien vertreten. Die Marke Firestone des Unternehmens ist zum Beispiel der einzige Lieferant in der IndyCar-Serie.

Der Manager der Motorsportplanung Eiichi Suzuki von Bridgestone bestätigte, dass der japanische Hersteller auch das Engagement in anderen Serien, unter anderem auch der F1 prüfe: „Wir denken immer darüber nach, was und wie wir unsere Motorsportaktivitäten in globalen Kategorien, einschließlich der Formel 1, am besten unterstützen können. Es gibt diesbezügliche Untersuchungen.“