F1-Pilot nach Silverstone-Qualifying disqualifiziert - Verstappen "macht immer alles kaputt"

Drama in der Quali: Sergio Pérez muss den nächsten bitteren Rückschlag in der Formel 1 hinnehmen, McLaren jubelt!

Red-Bull-Pilot Pérez schied im Qualifying für den Großen Preis von Großbritannien einmal mehr früh aus. Auf Rang 16 war für den Mexikaner schon in Q1 Schluss. Damit verpasste er zum fünften Mal in Folge die Top 10!

Pérez steht in der Kritik, weil er mit seinem Teamkollegen Max Verstappen in den vergangenen Wochen fast nie mithalten konnte. Beim Qualifying in Österreich landete die Nummer zwei des Fahrerrankings zuletzt auf Platz 15. Das Rennen konnte er dennoch auf dem dritten Rang beenden.

Bottas wird nach Qualifying disqualifiziert

Bottas war zuvor am Ende von Q1 auf der Strecke ausgerollt. Die FIA stellte daraufhin fest, dass sich nicht mehr ausreichend Sprit im Tank befunden hatte, was einen Verstoß darstellte und zur Disqualifikation führte.

Formel 1: Verstappen und Red Bull dominieren

Verstappen hatte derweil wieder einmal weniger Probleme als sein Teamkollege Pérez und holte sich in beeindruckender Manier die Pole Position. Für Verstappen ist es die 27. Pole seiner Formel-1-Karriere und bereits die siebte in dieser F1-Saison.

Seit dem Rennen in Miami Anfang Mai hat Verstappen jeden Grand Prix gewonnen, ein Sieg am Sonntag (ab 16 Uhr im LIVETICKER) wäre der sechste in Serie. Diese Marke erreichten in der Geschichte der Formel 1 bislang nur Sebastian Vettel, Alberto Ascari, Michael Schumacher und Nico Rosberg.