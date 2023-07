Formel 1: Ferrari-Trennung perfekt

Bereits an diesem Rennwochenende in Spa werden „Teile der Aufgaben“ des Franzosen von Diego Ioverno übernommen, der bei der Scuderia Sportdirektor wird. Dies teilte Ferrari am Donnerstag mit. Mekies soll beim Rennstall AlphaTauri, Juniorteam von Red Bull, Nachfolger von Teamchef Franz Tost werden, der sich zum Saisonende zurückzieht.