Formel 1: Alpine-Beben! "Nicht die gleiche Sichtweise"

Das gab das Team, für das bis 2022 noch Fernando Alonso gefahren ist, am Freitagnachmittag bekannt. Szafnauer war 18 Monate als Teamchef im Dienst, Permane sogar 34 Jahre in Enstone aktiv. In der laufenden Saison bleibt Alpine hinter den Erwartungen zurück. In 33 Rennen unter Szafnauer gab es nur eine Podestplatzierung. In der Konstrukteurswertung liegen die Franzosen nur auf Rang sechs.