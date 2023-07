Traditionsstrecke bleibt im F1-Kalender

Die Formel 1 hat den Vertrag mit dem Großen Preis von Ungarn vorzeitig bis ins Jahr 2032 verlängert. Das gab die Königsklasse des Motorsports am Samstag bekannt. Die vorherige Vereinbarung mit dem Hungaroring vor den Toren Budapests lief bis einschließlich 2027. Die Strecke soll in den nächsten Jahr ausgebaut und renoviert werden. Das erste Rennen in Ungarn hatte 1986 stattgefunden.