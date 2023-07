Formel 1: Hamilton düpiert Verstappen im Budapest-Qualifying - Alfa Romeo düpiert Ferrari

Der Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat sich für den Großen Preis von Ungarn am Sonntag ( ab 15 Uhr im LIVETICKER ) die Pole Position phänomenal gesichert.

Der Engländer schlug im Qualifying den Formel-1-Dominator im letzten Moment mit nur 0,003 Sekunden! Für Verstappen riss damit die Serie von fünf Poles in Folge.

Verstappen tut sich schwer

Für Hamilton war es die erste Pole seit dem 5. Dezember 2021 und die 104. seiner Karriere. „Es waren verrückte anderthalb Jahre“, sagte Hamilton, „ich habe vom Schreien im Auto schon fast die Stimme verloren. Es fühlt sich an wie das allererste Mal.“

Mercedes-Boss Toto Wolff freute sich bei Sky über die starke Leistung seines Schützlings: „Wenn Lewis Freude am Fahren hat, dann kann so etwas passieren.“ Er ordnete allerdings auch ein, dass Red Bull sich bereits das ganze Wochenende schwer tut, eine schnelle Runde zu fahren.

Verstappen tat sich in seinem Red Bull auf dem Hungaroring ungewohnt schwer, hinzu kam das neue Reifen-Reglement im Qualifying, die Fahrer konnten ihre Pneus nicht frei wählen.

Hamilton gegen Verstappen - da werden Erinnerungen wach an die spannende Saison 2021, als sich die beiden ein großes Duell lieferten. Das „birgt schon ein bisschen Zündstoff“, sagte Helmut Marko, Motorsport-Berater bei Red Bull: „Von Langeweile in der Formel 1 ist keine Rede mehr.“

Alfa Romeo überrascht - Pleite für Russell

Nico „Heino“ Hülkenberg, der in Budapest mit quietschblonden Haaren unterwegs ist, war wegen der neuen Reifen-Regel vorher ziemlich pessimistisch - zeigte dann aber erneut eine ganz starke Vorstellung. Der Emmericher geht in seinem unterlegenen Haas als Zehnter ins Rennen.

„Wir haben keinen guten Job gemacht“

Der zweite Ferrari-Pilot Carlos Sainz blieb als Elfter dagegen bereits in Q2 hängen. Mercedes-Pilot George Russell konnte sich sogar nicht mal für Q2 qualifizieren und landete auf Platz 18. Der Engländer schaute in Q3 dabei zu, wie sein Teamkollege sich die Pole Position sicherte.

„Wir haben keinen guten Job gemacht“, sagte Russell selbstkritisch. Er ärgerte sich über den Verkehr, der auf der letzten Runde in Q1 herrschte.

Rückkehrer Daniel Ricciardo, der mitten in der Saison bei AlphaTauri den geschassten Nyck de Vries ersetzte, war auf Anhieb schneller als sein neuer Teamkollege Yuki Tsunoda und startet von Platz 13.

„Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das hat mir in den letzten Monaten definitiv gefehlt“, meinte Ricciardo.

Verstappen hängt schwachen Pérez ab

Verstappen führt nach zuletzt sechs Siegen in Serie die WM mit 99 Punkten Vorsprung an, ärgster „Verfolger“ ist sein Teamkollege Sergio Pérez, der mit Rang neun erneut eine schwache Qualifying-Leistung bot.

Red Bull kann in Ungarn am Sonntag einen neuen Rekord von zwölf Siegen in Folge aufstellen. Derzeit teilt sich der Brauserennstall die Bestmarke von elf Siegen hintereinander mit McLaren, die dieses Kunststück 1988 mit Ayrton Senna und Alain Prost vollbrachten.