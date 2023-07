Formel 1: Hochzeit von ehemaligem Ferrari-Boss enthüllt

6692 Tage nach ihrer Verlobung gaben sich die beiden in Genf am vergangenen Mittwoch das Ja-Wort.

Massa hatte am Freitag Bilder von der Hochzeit geteilt und dazu geschrieben: „Jean und Michelle. Ich liebe euch so sehr.“

F1: Jean Todt war Ferrari-Chef von Michael Schumacher

Mit der Hochzeit erlebte die Schauspielerin in diesem Jahr einen zweiten Höhepunkt ihres Lebens. Denn Anfang des Jahres bekam sie als erste Asiatin der Geschichte den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Sie überzeugte mit ihrer Rolle in „Everything Everywhere All at Once“.