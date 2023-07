Formel 1: Hülkenberg brilliert nach Boxenschock

Beim Sprint Shootout in Spielberg sorgt Nico Hülkenberg für einen Schockmoment in der Box.

Im zweiten Quali-Abschnitt des Shootouts für den Sprint (ab 16.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) fuhr der Deutsche, der in der WM-Wertung mit sechs Punkten auf Rang 13 liegt, nach einem Reifenwechsel über sein eigenes linkes Hinterrad, das zuvor abgenommen wurde.

Hülkenbergs Bolide stieg kurz in die Luft, ehe der 35-Jährige abbremste. Zum Glück fuhr in diesem Moment kein Konkurrent an der Haas-Box vorbei, weswegen es zu keinem Unfall kam.