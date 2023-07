Formel 1: Kinderreporterin veräppelt Rosberg - und der wird richtig sauer

Dieser Kommentar hat ihm so gar nicht gepasst. Der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat den Ungarn-GP in Budapest als Experte für Sky begleitet und sich in diesem Zuge auch für kurze Zeit zu den Nachwuchs-Kommentatoren des britischen TV-Senders gesellt, die in einem speziellen Programm eingesetzt wurden.