Formel 1: Aufsehen erregende Entmachtung in der Königsklasse

Rossi hatte Alpine F1 Team als „amateurhaft“ bezeichnet

Alpine: Rossi bleibt im Unternehmen

Renault-Boss Luca de Meo bedankte sich für Rossis Einsatz. „Ich möchte Laurent für sein unermüdliches Engagement in den letzten zwei Jahren an der Spitze von Alpine danken. Laurent hat eine klare und ehrgeizige Strategie für die Marke festgelegt“, wird de Meo in einer Presseerklärung zitiert. Rossi habe Alpine „in die bestmögliche Position gebracht, um seine langfristigen Ziele zu erreichen. Alpine ist nun bereit, in eine neue Phase seiner Entwicklung einzutreten und eine Marke der Zukunft zu werden.“