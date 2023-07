Formel-1-Legende: Schlaganfall-Drama bei Prinzenhochzeit

Demzufolge war der 84-Jährige in der Nacht vor der Trauung mit einem komischen Gefühl aufgewacht und wenig später umgefallen.

Stewarts Frau und sein Sohn, die im gleichen Hotel untergebracht waren, dürften ihm das Leben gerettet haben. „Sie haben mich in einen Krankenwagen gebracht“, erzählte der Schotte. Dank seiner Beziehungen hätten sich „die besten verfügbaren Ärzte“ um ihn gekümmert.

Dann flog Stewart zurück in die Heimat. „Ich wollte so schnell wie möglich nach Hause kommen, und der Kronprinz von Bahrain stellte mir sehr großzügig sein Flugzeug zur Verfügung, um mich zurück nach Europa zu fliegen. Damals ging es mir schon ziemlich gut. Allerdings konnte ich nicht mehr so gut laufen.“ Längst bekommt die Formel-1-Ikone viel Physiotherapie, kann deswegen nach eigenen Aussagen wieder „fast vollkommen perfekt“ gehen.