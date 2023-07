Formel 1: Jetzt wackelt sein heiß begehrter Job mehr denn je

Nach zwei Siegen in Saudi-Arabien und Baku hat es der Mexikaner zuletzt vier Mal in Folge nicht in den dritten Qualifying-Abschnitt geschafft. Und auch beim Red Bull-Heimrennen in Spielberg startet Pérez am Sonntag nur von Platz 15. Im Teamduell gegen Pole-Mann Max Verstappen liegt Red Bulls Nummer zwei mittlerweile mit 2:7 zurück.