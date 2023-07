Hülkenberg zu Haas: "Zeichen, dass die Ehe weitergeht"

Nico Hülkenberg sieht seine Zukunft in der Formel 1 auch im kommenden Jahr beim Haas-Rennstall. "Aktuell stehen die Sterne und die Zeichen so, dass die Ehe weitergehen wird", sagte der 35-Jährige im neuen Format "30 Minuten", das am Samstag nach dem Sprintrennen in Spielberg um 17.30 Uhr bei Sky Sport F1 erstmals ausgestrahlt wird.