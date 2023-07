Formel 1: Verstappen nicht auf Pole! Technik-Panne bremst Hülkenberg aus

Mit dem Circuit Spa-Francorchamps scheint Nico Hülkenberg nicht warm zu werden. Beim Qualifying am Freitag zum Großen Preis von Belgien (das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) musste der Deutsche seinen Boliden bereits in Q1 abstellen, konnte nur eine schnelle Runde aufs Tableau bringen und wird am Sonntag aufgrund eines hydraulischen Problems von Position 20 ins Rennen gehen.

Das Qualifying zum Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im SPORT1 -Liveticker) gewann derweil Max Verstappen mit acht Zehnteln Vorsprung. Weil an seinem Auto allerdings der fünfte Getriebewechsel durchgeführt wurde, wird Verstappen um fünf Positionen nach hinten versetzt und somit von Platz sechs starten.

Leclerc überzeugt in Qualifying - und sichert sich Pole

Überrascht hat Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot, der bereits das Q2 gewann, fuhr mit mit 1:46.988 Minuten letztlich auf die Pole Position, die zweite für Ferrari in der laufenden Saison. Auf Platz zwei folgt Sergio Perez, die zweite Startreihe führt Lewis Hamilton an.

„Max war wieder einmal zu schnell, aber wir haben eine tolle Startposition für Sonntag. Es war ziemlich schwierig. Es war da dieser riesige Druck in der letzten Runde. Unter den Bedingungen war es nicht so einfach, aber es lief ja gut. Daher bin ich sehr zufrieden“, zeigte sich der Monegasse gänzlich beseelt.

Hülkenberg schon vor Ende des Q1 gestoppt

Noch in Q1 arbeiteten die Mechaniker in der Haas -Garage fieberhaft daran, den Wagen mit der Nummer 27 wieder flott zu kriegen, als Hülkenberg jedoch wieder auf die Piste zurückkehren hätten können, haben laut Sky 20 Sekunden gefehlt, um vor Ablauf der Zeit im ersten Quali-Abschnitt über die Ziellinie zu kommen.

„So klein ist das Problem dann doch nicht, der zweite Run war nicht mehr möglich. Das hat so nicht funktioniert heute“, sagte Hülkenberg nach dem Qualifying bei Sky. Überhaupt konnte Hülkenberg in seiner Karriere nur dreimal das Q1 in Spa überstehen. Sein bestes Quali-Ergebnis beim Rennen in den Ardennen waren zwei siebte Plätze in der Saison 2016 und 2017.