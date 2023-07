Nach fatalen Unfällen: Leclerc regt Änderungen in Spa an

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat nach zwei schlimmen Unfällen mit Todesfolge Änderungen an der Strecke in Spa-Francorchamps angeregt. „Wir sollten auf der Gerade nach Eau Rouge (Hochgeschwindigkeitsschikane, d. Red.) auf der linken und rechten Seite etwas mehr Platz haben“, sagte der 25-Jährige: „Wenn man die Kontrolle über das Auto verliert, trifft man die Wand - und dann sind die Chancen sehr groß, dass man auf der Strecke im Weg steht.“

Die Strecke in Spa ist zwar extrem beliebt bei den Fahrern, gleichzeitig birgt sie gefährliche und sehr schwierige Passagen. Am Donnerstag regnete es ununterbrochen, die Wetterprognose für das letzte Rennwochenende vor der Sommerpause der Formel 1 ist schlecht.

Weltmeister Max Verstappen war gelassener. "Es können immer Dinge besser gemacht und verbessert werden. Aber wir fahren auch in Monaco, was viel gefährlicher ist als hier", sagte der Niederländer: "Unfälle passieren leider. Es sind extrem unglückliche Situationen gewesen, es gibt nicht viel, was man ändern könnte, damit man es sicherer macht. Es ist unglücklich, dass es zweimal in so kurzer Zeit hier in Spa passiert ist."