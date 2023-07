Formel 1: Konsequenzen nach Strafen-Farce?

Angesichts der Strafen-Flut beim Großen Preis von Österreich hat der Automobil-Weltverband FIA einen Umbau der Rennstrecke in Spielberg empfohlen.

„Um das Problem für zukünftige Veranstaltungen zu lösen, werden wir unsere Empfehlung an die Rennstrecke erneuern, am Ausgang der Kurven 9 und 10 ein Kiesbett einzubauen“, teilte ein Sprecher mit.

Auf dem Red-Bull-Ring macht alljährlich unter anderem auch die Motorrad-WM Station. Für die Zweiräder sind die flachen und weitläufigen Randsteine, die in Spielberg in den letzten beiden Kurven vor der Start-Ziel-Grade verbaut sind, für die Sicherheit durchaus relevant.

Über 1200 Überprüfungen nach Rennende

In der Vergangenheit wurden in Spielberg zusätzlich zu den bestehenden Kerbs lange und dünne Randsteine eingesetzt, um die Formel-1-Fahrer vom Überschreiten des Streckenlimits abzuhalten. Teams und Fahrer rebellierten aber dagegen, weil die Reparaturrechnungen für Frontflügel und Radaufhängungen in die Höhe schnellten - fast jedes Überfahren führte zu einem Schaden. 2020 wurden die sogenannten Sausage Kerbs entfernt und das System der Linienkontrolle eingeführt.