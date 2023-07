Piastri nach erster F1-Führung: "Werde ich nie vergessen"

Dass er gegen Max Verstappen wie all die anderen Formel-1-Piloten in diesen Tagen chancenlos war, kümmerte Oscar Piastri nicht. Im Gegenteil. „Es ist ein tolles Gefühl, auf dem Podium zu stehen und meine ersten Führungsrunden in der Formel 1 zu fahren“, sagte der Newcomer, nachdem er beim Sprint in Belgien Zweiter geworden war: „Ich werde diesen Tag nie vergessen.“