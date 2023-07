Verstappen lässt die Strafe kalt: "Möchte überall gewinnen"

Der Überflieger startet "nur" von Platz sechs, doch Max Verstappen richtete nach dem turbulenten Qualifying in Spa direkt eine Kampfansage an die Konkurrenz. "Im Vorjahr bin ich hier von Platz 14 gestartet und habe gewonnen", sagte der Formel-1-Weltmeister mit einem Lächeln im Gesicht: "Und in dieser Saison ist das Auto noch besser."

Dass er in diesen Tagen in seiner eigenen Liga fährt, hatte Verstappen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit deutlichem Abstand fuhr er die schnellste Runde, doch weil an seinem Auto zum fünften Mal das Getriebe gewechselt worden war, wurde Verstappen um fünf Plätze zurückgesetzt. Der Niederländer muss das letzte Rennen vor der Sommerpause vom sechsten Platz aus in Angriff nehmen. Die Pole Position, die Verstappen geholt hätte, erbte Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco).