Formel 1: "Am liebsten an seiner Seite" - Er wäre Verstappens Traum-Teamkollege

Lange wurde vor allem McLaren-Pilot Lando Norris mit Red Bull in Verbindung gebracht - um ihn handelt es jedoch nicht, wie der 25-Jährige Sky Italia verriet.

„Wir haben bereits darüber gesprochen. Aber er hat sich vertraglich für eine ganze Weile an das McLaren-Team gebunden“, so der Niederländer, der jedoch nichts ausschließen wollte: „Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“