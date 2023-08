Formel 1: "Verdammte Wi*****!" Verstappen beleidigt Hülkenberg und verpasst Bestzeit

Der Fehler ging in diesem Fall klar von Hülkenberg aus, der bei vier, drei, zwei und eineinhalb Sekunden Vorsprung auf Verstappen von seinem Renningenieur auf den von hinten heranfahrenden Red Bull hingewiesen wurde. Die Rennleitung brummte dem Haas-Piloten hinterher allerdings keine Strafe auf. In der Begründung ist davon die Rede, dass Hülkenberg selbst durch langsame Autos vor ihm eingebremst wurde.

Kritik am Formel-1-Start in Zandvoort

Kritik am Formel-1-Start in Zandvoort

Verstappen meckert: „Das Auto macht komische Sachen“

Verstappen ließ aber nicht nur über den Deutschen seinen Frust los. „Das Auto macht komische Sachen“, meldete er zwischendurch an die Box. Vor dem ersten Qualifying nach der Sommerpause am Samstag ist noch einiges zu erledigen für Red Bull. Ein Erfolg am Sonntag (jeweils 15.00 Uhr) wäre ja nicht bloß ein Triumph vor eigenem Publikum: Es wäre der neunte Sieg in Serie für Verstappen, das schaffte in der Geschichte der Formel 1 bislang nur Sebastian Vettel im Jahr 2013.