Formel 1: Mercedes-Sieg in 2023? Lewis Hamilton würde "niemals nie" sagen

Die sich aktuell in der Sommerpause befindliche Formel-1-Saison 2023 verlief für Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton nicht unbedingt nach Plan. Jedes der zwölf absolvierten Rennen gewann Red Bull, zehn davon alleine Max Verstappen.

Die Hoffnung auf einen Mercedes-Sieg in der laufenden Saison will der Brite deswegen aber noch lange nicht aufgeben. „Im Moment bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir mit Red Bull in Sachen Renntempo mithalten können. Aber man soll nie nie sagen“, erklärte der 38-Jährige.