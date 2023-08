Formel 1: Sebastian Vettel vor Motorsport-Rückkehr? Teamchef flirtet mit deutscher F1-Ikone

Vettel lässt Rückkehr in den Motorsport offen

„Ich habe mir letztes Jahr das Ziel gesetzt, dass ich frei sein will. Und ich sage zu vielen Dingen erst einmal nein, weil ich diese Version von mir selbst kennenlernen möchte, die in gewisser Weise nicht weiß, was sie tun soll“, schilderte Vettel beim Goodwood Festival of Speed.