Formel 1: "Verschwörung"! Massa droht nach Skandal mit rechtlichen Schritten

Massa-Schreiben: „Opfer einer Verschwörung“

In einem Schreiben an die FIA und die Formel 1, das mehreren Medien vorliegt, nennt Massas Anwalt seinen Klienten das „Opfer einer Verschwörung“. Wie viel Geld dem brasilianischen Ex-Piloten dadurch entgangen sind, könne er bislang noch nicht vollkommen einschätzen. „Aber er schätzt, sie liegen wahrscheinlich im zweistelligen Millionenbereich“, heißt es in dem sogenannten Letter of Claim, der noch keine Klage beinhaltet, aber als Vorstufe gilt.