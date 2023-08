Formel 1: Verstappen übt scharfe Kritik - "Dann denke ich manchmal: 'Ist es das noch wert?'"

Sie werden immer mehr. In der Formel-1 -Saison 2024 müssen die Piloten sage und schreibe 24 Renn-Wochenenden absolvieren. Da zudem an sechs von ihnen das umstrittene Sprintformat zum Einsatz kommt, stehen insgesamt 30 Rennen auf dem Programm. Für Weltmeister Max Verstappen zu viel des Guten.

320.000 Kilometer muss jeder Pilot in der kommenden Saison laut motorsport-total.com mit dem Flugzeug zurücklegen. Der CO2-Fußabdruck, der eigentlich reduziert werden sollte, wird immer größer. Dazu kommt: Gleich dreimal müssen Teams und Fahrer an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden an Rennstrecken ihre Arbeit verrichten.