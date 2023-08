Formel-1-Wahnsinn: Ferrari von Michael Schumacher für gigantische Summe zu haben

Das nächste Formel-1 -Auto von Michael Schumacher kommt unter den Hammer! In wenigen Tagen haben Motorsport-Fans und Sammler von Luxusfahrzeugen mit dem nötigen Kleingeld die Möglichkeit, einen ganz besonderen Ferrari-Boliden zu ersteigern.

Der Ferrari F2001b aus dem Jahr 2002 wird vom 16. bis 19. August bei Sotheby‘s Sealed versteigert. Und der Preis hat es offenbar in sich: Wie die Sun schreibt, soll der kirschrote 3,0-Liter-V10-Ferrari ein Preisschild von rund sieben Millionen Euro bekommen haben.

Formel 1: Schumacher mit Übergangsauto erfolgreich

Das Besondere am F2001b: Er war nur ein Übergangsauto. Da die Formel 1 ihr technisches Regelwerk für die Saison 2002 weitgehend unverändert ließ, entschied sich Ferrari, den F2002 in Ruhe zu optimieren und ihm sämtliche Kinderkrankheiten auszutreiben.

Stattdessen startete Schumacher mit einer B-Version des Weltmeister-Autos von 2001 in die ersten beiden Saisonrennen. Und das sehr erfolgreich: Er gewann das Auftaktrennen in Australien und wurde anschließend in Malaysia Dritter. Damit legte er den Grundstein für seinen insgesamt fünften WM-Titel, durch den er mit dem damaligen Rekordhalter Juan Manuel Fangio gleichzog.