Qualifying in Zandvoort: Verstappen vor Norris

Max Verstappen hat sich die Pole Position für seinen Heim-Grand-Prix gesichert und greift nun nach einem zehn Jahre alten Formel-1-Rekord. Der Weltmeister im Red Bull drehte am Samstag im Qualifying von Zandvoort die schnellste Runde und verwies Lando Norris im McLaren und Mercedes-Pilot George Russell auf die Plätze zwei und drei. In einer chaotischen Zeitenjagd gab es zwei Unterbrechungen durch Rote Flaggen.

Im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) greift Verstappen nun nach seinem neunten Sieg in Folge. Eine solche Serie schaffte bislang nur Sebastian Vettel, in der Saison 2013 saß er dabei ebenfalls im Red Bull.