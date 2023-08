Verstappen hinter Norris - Hülkenberg weit zurück

Der Formel-1-Weltmeister aus den Niederlanden verpasste im freien Training von Zandvoort die Tagesbestzeit, in 1:11,353 Minuten lag der Red-Bull-Pilot ganz knapp hinter Lando Norris im McLaren - nur 23 Tausendstel fehlten allerdings. Dahinter war das Feld am Freitag bunt durchmischt, am Ende zweier wilder Sessions belegte Alex Albon im Williams den dritten Rang.

Verstappens vermeintlich größter Konkurrent Sergio Perez wurde nur Siebter, im zweiten Red Bull hatte er fast eine halbe Sekunde Rückstand. Nico Hülkenberg landete einen Tag nach Bekanntgabe der Vertragsverlängerung bei Haas in der ersten Session im Kiesbett, in der zweiten lag er wie sein Teamkollege Kevin Magnussen weit zurück, es reichte nur zu Rang 18.

Beide Einheiten waren durch Rote Flaggen unterbrochen, am Nachmittag waren die Australier Oscar Piastri (McLaren) und Daniel Ricciardo (AlphaTauri) in kurzer Folge und nah beisammen in die Bande gerutscht. Ricciardo klagte anschließend über Schmerzen am Handgelenk und wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eingehend untersucht.