Für dieses Rennen arbeiten sie das ganze Jahr: Absolute Grenzerfahrung für F1-Stars

Das Beste an der Hitze in Singapur? „Man verliert viel Gewicht während des Rennens“, sagt Max Verstappen und grinst. Der härteste Grand Prix des Jahres sorgt für ein bisschen Gefühlschaos bei den Fahrern der Formel 1 - der Stadtkurs unter Flutlicht ist einzigartig und anspruchsvoll, die Piloten mögen auch die besondere Atmosphäre rund um das Nachtrennen in der futuristischen Metropole.