"Die ganze Formel 1 hat Verstappens Dominanz satt"

Die Siegesserie von Max Verstappen und Red Bull in der Formel-1-WM 2023 ist beendet: Carlos Sainz hat im Ferrari den Großen Preis von Singapur vor Lando Norris im McLaren gewonnen, Verstappen wurde Fünfter.

Damit sind auch die Hoffnungen von Red Bull auf 22 Siege in 22 Saisonrennen geplatzt, nachdem die Österreicher mit Verstappen (12) und seinem Teamkollegen Sergio Pérez (2) die vorherigen 14 Grand Prix 2023 gewonnen hatten.

Dass Sainz die Red-Bull-Serie gebrochen hat, sorgt vor allem in seiner spanischen Heimat und im Ferrari-Mutterland Italien für Euphorie. Aber auch in anderen Ländern ist den Medien freudige Genugtuung darüber anzumerken, dass etwas Abwechslung in die Königsklasse eingekehrt ist. Die Pressestimmen: