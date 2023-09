Ferrari auch im Abschlusstraining vorn, Verstappen Vierter

Max Verstappen hat auch im Abschlusstraining von Singapur mit Problemen gekämpft, Red Bull droht im Nachtrennen die erste Niederlage der Formel-1-Saison. In der dritten freien Session am Samstag gab erneut Carlos Sainz im Ferrari das Tempo vor, Verstappen lag mit gut drei Zehntelsekunden Rückstand nur auf Rang vier.

Verstappen meilenweit entfernt vom richtigen Setup

Verstappen klagte in der Generalprobe vor allem über durchdrehende Räder bei den in Singapur so zahlreichen Schaltvorgängen. Man sei noch "meilenweit entfernt" vom richtigen Setup.

Red Bull war bereits mit einigen Bedenken angereist. Verstappen hatte zuletzt in Monza den Rekordwert von zehn Siegen in Serie erreicht, Red Bull gewann jedes Rennen des Jahres - in Singapur rechneten sich die Weltmeister aber schlechtere Chancen aus als anderswo. Die perfekte Saison mit Siegen in jedem einzelnen Rennen hat noch kein Team in der Formel-1-Geschichte geschafft, Red Bull könnte diese historische Chance nun in Singapur verspielen.