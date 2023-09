Formel 1: Das Qualifying vom Großen Preis von Singapur im TV, Stream und Liveticker

Mit wenig Optimismus ist Max Verstappen nach Singapur gereist und die ersten beiden freien Trainings haben den amtierenden Formel-1- Weltmeister bestätigt: Sein Red Bull fährt bislang nur hinterher. Vor allem Ferrari überraschte mit Carlos Sainz und Charles Leclerc. Geht es im Qualifying am Samstag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) genauso weiter?

Ferrari war viel schneller, auch Mercedes machte einen besseren Eindruck, und plötzlich scheint für Red Bull die perfekte Saison tatsächlich in Gefahr. Vor dem Rennen am Sonntag (ab 14 Uhr im LIVETICKER) hat das Team jeden der bisher 14 Grands Prix gewonnen, scheint Woche für Woche unschlagbar, als echte Hürde identifizierten sie aber Singapur. Und der Freitag nährte nun die Zweifel an einer Fortsetzung der Serie.