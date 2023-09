Formel 1: Endet heute Red Bulls Siegesserie? - Der Singapur-GP LIVE im TV, Stream und Ticker

Die Hoffnungen von der perfekten Saison könnten für die Red-Bull-Verantwortlichen am Sonntag platzen. Nachdem der Rennstall die ersten 14 Rennen für sich entscheiden konnte, fahren seine beiden Piloten Max Verstappen und Sergio Perez in Singapur nur hinterher. Bei Rennstart am Sonntag (ab 14 Uhr im LIVETICKER) geht der Formel-1-Dominator Verstappen von Platz 11 und Perez von Rang 13 ins Rennen.

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir um die Pole mitfahren werden, aber das es so schlecht läuft, hab ich nicht gedacht. Wie ich schon am Boxenfunk gesagt habe, es war schockierend. Ich denke nicht, dass ich morgen um den Sieg mitfahren kann“, sagte Verstappen nach dem Qualifying bei Sky.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner war ebenfalls sehr niedergeschlagen: „Es ist komisch, denn in Q1 war das Auto konkurrenzfähig, aber danach war gar keine Pace mehr im Auto. Das müssen wir analysieren und verstehen.“

Ferrari-Boss lobt seine Fahrer

Von der Pole Position wird zum zweiten Mal in Folge Carlos Sainz von Ferrari starten. Über das gesamte Wochenende hinweg zeigt sich der Spanier schon in einer sehr guten Form und peilt aus diesem Grund auch den Rennsieg an. Sein Teamkollege Charles Leclerc geht von Rang drei ins Rennen.

„Wir hatten von Anfang an eine ziemlich starke Pace. Carlos hat sich gegenüber den ersten Rennen in der Saison verbessert und aktuell in sehr guter Form. Es ist ein tolles Gefühl auf Platz eins und drei zu stehen. Es ist wichtig, dass wir morgen auch die Pace halten werden“, bilanzierte Ferrari-Chef Fred Vasseur.

Auf den 1. Platz schielt auch Mercedes-Pilot George Russell. Wie Teamchef Toto Wolff nach dem Qualifying bei Sky verriet, rechnet sich der Rennstall schon etwas im Duell mit Ferrari aus: „Es ist alles drin für morgen. Ich glaube, unsere Rennpace ist ganz gut und dann ist alles möglich.“

Nico Hülkenberg schaffte es nach zuletzt schwierigen Wochen wieder in die Top 10 und qualifizierte sich im Haas für Startplatz neun. Auch McLaren machte indes eine gute Figur und steht mit Lando Norris auf Rang vier, dahinter liegt Lewis Hamilton im Mercedes auf Platz fünf.

In der aktuellen Saison hat Verstappen zwölf GP gewonnen und Perez zwei. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass in Singapur ein Fahrer eines anderen Rennstalls gewinnen wird.

