Formel 1: Max Verstappen mit vielsagender Reaktion auf Ferrari-Coup

Zur Erinnerung: Der aktuelle WM-Dominator hat im Red Bull die letzten neun Rennen gewonnen - zehn am Stück hat noch niemand in der Formel 1 geschafft! Ausgerechnet vor den Tifosi kann die Scuderia dem Niederländer am Sonntag jetzt in die Suppe spucken.

Keine Pole? „Das geht für mich alles in Ordnung“

Doch bei Red Bull bleibt man nach der verpassten Pole betont gelassen: „Wenn es in einem Qualifying so eng zugeht wie hier in Monza, muss man auch darauf gefasst sein, dass man eben mal nicht ganz vorne steht. Es gibt aber nichts, worüber ich mich beklagen könnte: Wir hatten dieses Jahr schon so viele tolle Qualifyings, da werde ich nicht zu jammern beginnen, wenn ich Zweitschnellster bin“, sagt Verstappen nach dem engen Dreikampf mit beiden Ferraris um die ersten Startplätze.

„Es war ein toller Wettbewerb und wir haben vor tollem Publikum Ferrari herausgefordert, das geht für mich alles in Ordnung“, gibt sich der Niederländer zufrieden - zumal er genau das 24 Stunden vorher noch nicht war: „Am Freitagnachmittag war ich mit der Fahrzeugbalance nicht happy, der Beginn des Wochenendes war also schwierig. Aber heute war das anders“, lobt der Niederländer sein Team.

Von der starken Performance der Lokalmatadoren ist der Doppelweltmeister indes nicht überrascht: „Wir konnten schon in den Trainings sehen, dass es gegen Ferrari ganz knapp werden wird. Am Ende haben wir uns teuer verkauft, auch wenn es nicht geklappt hat (mit der Pole, Anm. d. Red.)“, sagt der Doppelweltmeister und nennt Gründe, die seiner Meinung nach den Ausschlag dafür gegeben haben: „Ferrari hat für diesen Highspeed-Kurs einen sehr effizienten Heckflügel, da haben sie einen guten Job gemacht. Es war also zu erahnen, was auf uns zukommt. Platz zwei ist entsprechend kein Schock.“

Findet auch Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko, der verrät: „Wir haben unser Setup ohnehin mehr aufs Rennen ausgerichtet. Ich glaube schon, dass wir im Rennen stärker sein werden, außerdem haben wir schon von schlechteren Startpositionen gewonnen. Deswegen sind wir optimistisch für morgen, auch weil es dann noch wärmer wird.“

Marko verteidigt Pérez

Das dürfte Red Bull in die Karten spielen, denn Sky-Experte Timo Glock fällt schon am Samstag auf: „Das Reifenbild war überragend gut bei Max‘ Auto. Wenn die Temperaturen morgen steigen, kann es schwieriger werden für Ferrari.“

Dass Sergio Pérez an der Spitze im Kampf mit Ferrari zumindest samstags einmal mehr keine Rolle spielte und noch hinter Mercedes-Pilot George Russell nur Fünfter wurde, will Marko indes nicht überbewerten.