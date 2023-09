Formel 1: Ferrari-Party in Monza-Quali mit leichtem Zittern

„Es war so intensiv. Wir wollten es alle drei, waren alle drei am Limit. In der letzten Runde wollte ich es dann unbedingt, da habe ich gepusht“, war Sainz nach dem Qualifying begeistert vom Duell um die Spitzenposition und zeigte sich auch von den Zuschauern fasziniert: „Auf der Zielgeraden habe ich das Publikum gesehen, da hörte das nicht auf mit der Gänsehaut. Das ist einfach großartig.“

Der Niederländer tut gut daran, sich auf das Rennen zu fokussieren, immerhin kann er ein weiteres Kapitel Formel-1-Geschichte schreiben: Zehn Siege in Folge sind in der Königsklasse noch niemandem gelungen, erst in der vergangenen Woche stellte Verstappen bei seinem Heimrennen in den Niederlanden die Marke von Sebastian Vettel (neun Siege/2013) ein. Red Bull ist zudem in diesem Jahr in 13 Grand Prix und drei Sprintrennen ungeschlagen - eine einmalige Serie in der Formel 1.