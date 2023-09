Formel 1: Pérez stürmt in Singapur in exklusiven Kreis

Der Mexikaner in Diensten von Red Bull knackt als erst elfter Fahrer überhaupt die Marke von 250 Rennen in der Königsklasse des Motorsports. Die Liste wird aktuell von Alonso Fernando angeführt, der in Singapur seinen Rekord auf 371 Rennen ausbaut. Zudem ist Lewis Hamilton auf Rang drei mit 325 Starts aus dem aktiven Fahrerfeld noch dabei.