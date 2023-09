Formel 1: Pikantes Gerücht um Nico Hülkenberg - ist wirklich was dran?

Das Ergebnis im Qualifying zum Nacht-Grand-Prix in Singapur ist der größte Haas-Erfolg seit drei Jahren. Der Wahlmonegasse aus Emmerich gibt sich dennoch skeptisch, dass aus dem guten Qualifying-Ergebnis auch Punkte geerntet werden.

Hülkenberg bei Sky : „Nehmen wir das gute Ergebnis erst mal so mit. Strecken wie Singapur, auf denen mit viel Abtrieb gefahren wird, liegen unserem Auto mehr. Prognosen fürs Rennen wage ich aber nicht abzugeben - dafür sind wir in den letzten Rennen zu sehr eingebrochen. Mal sehen, ob unsere Reifen morgen länger halten.“

Ganz Teamplayer vergaß er auch nicht seinen Fahrerkollegen aus Dänemark zu loben, der ihn auf dem schwierigen Stadtkurs im asiatischen Stadtstaat ausnahmsweise schlagen konnte. „Hut ab vor Kevin“, betonte Hülkenberg. „Er brachte jede Runde auf den Punkt. Das war eine extrem starke Leistung. Körperlich wird es morgen richtig anstrengend, deshalb lege ich mich jetzt erst mal zusammen mit Kevin in die Eistonne.“

Diese Abkühlung hätte der Deutsche sicherlich nach dem letzten Rennen vor zwei Wochen in Monza noch besser gebrauchen können. Da wütete er nach einem enttäuschenden Rennen wie ein junger Heißsporn über sein Team - und gab Anlass für ein pikantes Gerücht.

Hülkenberg rudert zurück

Als einzige Mannschaft bringe man keine neuen Teile, dann müsse man sich über schlechte Resultate auch nicht wundern, schimpfte Hülkenberg vor zwei Wochen. Aufgebracht sprang er daraufhin zusammen mit Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard, seinem monegassischen Nachbarn, in eine S-Klasse und verließ den königlichen Park vor den Toren Mailands in Richtung Wahlheimat.