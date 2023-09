Formel-1-Qualifying: Verstappen meldet sich mit Macht zurück - Rookie überrascht auf Platz 2

Machtdemonstration von Max Verstappen! Das Schwächeln von Red Bull in Sinhapur war offensichtlich nur eine Episode, der Formel-1-Weltmeister hat sich im Qualifying auf den Großen Preis von Japan die Pole Position gesichert.

Der WM-Führende aus den Niederlanden schwang zu alter Stärke auf und holte überlegen den ersten Platz mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung. Red-Bull-Chefberater Helmut Marko war im Anschluss an die Quali glücklich über die Leistung von Verstappen. Bei Sky freute er sich: „Max war hochmotiviert. Seine Runde war unglaublich. Es ist wieder alles im Lot.“

Marko fügte hinzu: „Max wollte zeigen, wer der Beste ist. Ihm ist alles gelungen, es war atemberaubend.“ Der Niederländer habe nach dem schwachen Wochenende in Singapur bewiesen, dass er der Beste in der Formel 1 sei, so der Chefberater.