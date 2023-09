Formel 1: Red-Bull-Eminenz Marko für Skandal-Aussage "verwarnt" - Pérez äußert sich

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hat eine offizielle Verwarnung für seine Skandal-Aussage über Schützling Sergio Pérez erhalten - der selbst ein weiteres Mal betont, dass die Angelegenheit für ihn erledigt ist.

Am Rande des Qualifying für den Großen Preis von Singapur sagte der Mexikaner: „Ich kenne Helmut schon lange. Er hat sich direkt bei mir entschuldigt.“ Für ihn sei entscheidend gewesen, dass Marko es nicht so gemeint hätte. „Wenn man eine persönliche Beziehung zu jemanden hat, geht es um das Gefühl, das man zu dieser Person hat. Die persönliche Entschuldigung war für mich das Wichtigste.“

Zuvor hatte sich auch der internationale Automobilverband FIA auf Nachfrage von Sky zu den Vorfällen geäußert. In dem Statement heißt es: „Wir können bestätigen, dass Helmut Marko eine schriftliche Verwarnung erhalten hat und an seine Verantwortung als öffentliche Person des Motorsports in Übereinstimmung mit dem FIA-Ethikkodex erinnert wurde.“

Marko entschuldigt sich öffentlich

Marko hatte nach dem Italien-GP in einem Interview bei ServusTV über die schwankenden Leistungen von Max Verstappens Teamkollegen Pérez gesagt: „Er ist Südamerikaner, er kann sich nicht so gut konzentrieren wie ein Verstappen oder Sebastian Vettel.“ Für die rassistisch diskriminierende Einlassung - obendrein sachlich falsch, denn Mexiko liegt nicht in Südamerika - hat er mittlerweile öffentlich und bei Pérez persönlich um Entschuldigung gebeten.

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hatte sich vorher weniger nachsichtig als Pérez gezeigt. Er sagte am Donnerstag: „Es ist völlig inakzeptabel, was er gesagt hat. Während wir sagen, dass es in diesem Sport keinen Platz für jegliche Art von Diskriminierung gibt, was es auch nicht geben sollte, ist es nicht gut für uns, wenn Führungspersönlichkeiten und Leute in seiner Position solche Kommentare abgeben.“

Der Brite, seit Jahren bekannt dafür seine Stimme gegen Rassismus und andere Missstände zu erheben, ergänzte zudem: „Es gibt viele Leute im Hintergrund, die wirklich versuchen, diese Art von Dingen zu bekämpfen, aber es ist schwer zu manövrieren, wenn es Leute an der Spitze gibt, die diese Art von Mentalität haben, die uns einfach am Fortschritt hindern. Das überrascht mich nicht, um ehrlich zu sein.“