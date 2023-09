Formel 1: Stroll in Suzuka wieder am Start

Der Kanadier Lance Stroll hat sich für das Formel-1-Wochenende in Suzuka fit gemeldet. Der Aston-Martin-Pilot erklärte am Mittwoch bei X, er sei „bereit“ für den Großen Preis von Japan (Sonntag, 7.00 Uhr). Der 24-Jährige war am vergangenen Samstag im Singapur-Qualifying heftig gecrasht und hatte auf seine Teilnahme am Rennen verzichtet.