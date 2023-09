Formel 1, GP in Japan: Red Bull wieder oben - Verstappen mit erster Suzuka-Bestzeit

Formel-1- Weltmeister Max Verstappen setzte im ersten freien Training zum Großen Preis von Japan in 1:31,647 Minuten die Bestzeit, Singapur-Sieger Carlos Sainz im Ferrari folgte bereits mit mehr als sechs Zehnteln Rückstand. Rang drei ging an Lando Norris im McLaren, Nico Hülkenberg erreichte im Haas Rang 14.

Macht Red Bull in Japan Konstrukteurs-WM perfekt?

Red Bull, das die ersten 14 Rennen der Saison bis zum Lauf in Singapur gewann, kann am Sonntag (Rennen ab 7 Uhr im Liveticker ) und damit bereits im siebtletzten Grand Prix des Jahres, zum insgesamt sechsten Mal die Konstrukteurs-WM perfekt machen.

Verstappen hat 151 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez, seinen dritten Titel in Folge kann der 25-Jährige auch bei idealem Verlauf in Suzuka frühestens beim folgenden Grand Prix am 8. Oktober in Losail/Katar feiern.