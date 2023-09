Seltener Formel-1-Besuch: Was Sebastian Vettel in Suzuka macht

Vor dem Grand Prix von Japan (Rennen am Sonntag ab 7 Uhr im Liveticker) ist der viermalige Formel-1-Weltmeister auf seiner ehemaligen Lieblingsrennstrecke in Suzuka vor Ort - um das Bewusstsein für Umweltschutz zu schärfen: Er hat eine Reihe von Insektenhotels an der Strecke enthüllt, um ein Zeichen für die zunehmend bedrohte Artenvielfalt in der Natur zu setzen.