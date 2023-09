Verstappen scheitert im Q2 von Singapur und fürchtet Strafe

Weltmeister Max Verstappen und Red Bull stehen vor ihrer ersten Niederlage in ihrer bislang perfekten Formel-1-Saison. Der Niederländer scheiterte im Qualifying von Singapur am Samstag bereits im Q2, als Elfter schaffte er es nicht in den finalen Abschnitt der besten Zehn.

Red Bull war bereits mit einigen Bedenken angereist. Verstappen hatte zuletzt in Monza den Rekordwert von zehn Siegen in Serie erreicht, Red Bull gewann jedes Rennen des Jahres - in Singapur rechneten sich die Weltmeister aber schlechtere Chancen aus als anderswo. Die perfekte Saison mit Siegen in jedem einzelnen Rennen hat noch kein Team in der Formel-1-Geschichte geschafft, Red Bull könnte diese historische Chance nun in Singapur verspielen.