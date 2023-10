Formel 1: AlphaTauri-Pilot Ricciardo kehrt zu USA-GP zurück

AlphaTauri kann beim Großen Preis der USA in Austin/Texas wieder auf seinen Routinier Daniel Ricciardo (34) setzen.

Wie der Formel-1 -Rennstall am Mittwoch bekannt gab, kehre der Australier nach fünf Rennen Zwangspause zurück ins Cockpit.

Ricciardo hatte sich Ende August beim zweiten freien Training in Zandvoort einen Bruch des Mittelhandknochens an der linken Hand zugezogen. Nun sei diese Verletzung ausreichend verheilt.

Er habe es "schon in der Woche vor Katar probiert, aber da hatte ich noch nicht das volle Potenzial", sagte Ricciardo, dem bei einer Hand-OP eine mit Schrauben fixierte Metallplatte eingesetzt worden war: "Es ist gut, wieder zurück zu sein."

Nach seinem verletzungsbedingten Ausfall war Ricciardo durch den Red-Bull-Junior Liam Lawson (21) aus Neuseeland ersetzt worden. Dieser war neben dem Grand Prix in Zandvoort auch bei den Rennen in Italien, Singapur, Japan und Katar für AlphaTauri an den Start gegangen.