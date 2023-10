Formel 1: Düsterer Grund für Änderung bei Las-Vegas-Rennen

Wenn der Grand Prix von Las Vegas diesen November seine Rückkehr nach 1982 in der Formel 1 feiert, wird es eine kleine, aber entscheidende Änderung geben.

So wurde das Wort „Paddock“, welches seit Jahrzehnten für den Garagenbereich und das Fahrerlager steht, nun zunächst von den Veranstaltern gestrichen - mit traurigem Hintergrund.

Denn 2017 kamen am Strip in Las Vegas, wo dieses Jahr das Rennen stattfinden wird, 60 Menschen ums Leben, weitere 800 wurden verletzt, nachdem ein Mann auf die Menschenmenge eines Festivals gefeuert hatte. Sein Name: Stephen Paddock.