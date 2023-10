Formel 1: "Ein Privileg“ - Verstappen-Freundin "so stolz" auf ihren Max

Nachdem Max Verstappen am Wochenende beim GP von Katar seinen dritten Weltmeistertitel perfekt gemacht hatte , freuten sich wohl wenige so wie seine Freundin Kelly Piquet.

Piquet, die Tochter des früheren Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet, ist seit Anfang 2021 mit dem Niederländer liiert, erlebte also alle drei Weltmeister-Titel ihres Partners hautnah mit. Schon zuvor war das Model nicht nur wegen ihres Vaters in der F1-Szene bekannt. Mit Ex-F1-Pilot Daniil Kwjat, dessen Cockpit bei Red Bull ausgerechnet von Verstappen übernommen wurde, hat sie nämlich eine gemeinsame Tochter.

Verstappen holte sich den WM-Titel bereits im Sprintrennen

Verstappen hatte sich am Wochenende in Katar schon im Sprint am Samstag. Am Sonntag gewann er dann standesgemäß sein erstes Rennen als dreifacher Champion - es war gleichzeitig sein 14. Saisonsieg.