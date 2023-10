Formel 1: Englische TV-Institution würdigt Sebastian Vettel

Am Freitag des Großen Preises der Formel 1 in Japan stand er an den Esses des Suzuka International Racing Course und beobachtete die vorbeirasenden Autos, als Timo Glock ihn unterbrach. Die Frage, wie er sich als Zuschauer in diesem Moment fühle, löste einen Emotionsschub aus beim Heppenheimer.