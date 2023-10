Formel 1: Großer Preis von Mexiko mit Verstappen LIVE im TV, Stream & Ticker

Am Sonntag steht das 19. Rennen der Formel-1-Saison 2023 an. Die Fahrer jagen über den Autódromo Hermanos Rodríguez, die Strecke vor den Toren von Mexiko-Stadt, wo die Königsklasse des Motorsports seit 1962 Station macht.

Ferrari überrascht Verstappen im Qualifying

Überhaupt ist Weltmeister Verstappen seit drei Rennen ungeschlagen, in Singapur Mitte September musste er Carlos Sainz den Vortritt lassen. Insgesamt stehen beim Niederländer bereits 15 Saisonsiege zu Buche. Folgt am Sonntag Nummer 16? Er würde damit den Rekord der meisten Siege in einem Jahr ausbauen.