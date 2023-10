Formel 1: "Habe es verkackt" - Hülkenberg erklärt "peinliche" Strafe

Der einzige Deutsche im aktuellen Teilnehmerfeld der Formel 1 fuhr auf die freie Startposition von Carlos Sainz, der wegen technischer Probleme an seinem Ferrari nicht am Rennen teilnehmen konnte .

Hülkenberg sucht nach Erklärung: „Man ist es so gewohnt“

Nach einer dringend benötigten Pause nach dem kräftezehrenden GP von Katar, der vor allem wegen der hohen Temperaturen so anstrengend war, will Hülkenberg in den USA wieder angreifen. Auf Updates an seinem Haas-Boliden darf er sich dann auch freuen.