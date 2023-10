Formel 1: Verstappen holt die Pole Position in Katar

Auf dem Weg zu seiner WM-Krönung ist Max Verstappen auch in Katar der Maßstab. Im Qualifying zum Großen Preis am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/Sky) sicherte sich der Red-Bull-Pilot seine 30. Pole Position in der Formel 1 vor den Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton. Die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri wähnten sich zunächst hinter Verstappen in den Top drei, ihre Zeiten wurden aber nachträglich gestrichen.