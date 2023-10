Formel 1: Vorfreude auf Las Vegas auch ohne Glücksspiel

Glanz und Glamour - aber bitte kein Glücksspiel: Die Formel 1 blickt mit großer Vorfreude auf die Rückkehr nach Las Vegas, will sich aber nicht allen Reizen der Metropole in Nevada hingeben. „Es wird sehr aufregend und unterhaltsam werden“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff am Rande des Großen Preises der USA in Austin/Texas.